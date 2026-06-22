Anfangs steht ein Schaf auf einem grünen Hügel und grast. Allein. Und, so viel sei verraten: Lange wird es da nicht mehr stehen. Schafe kommen bei „House of the Dragon“ nie gut weg. In dem Punkt bleibt sich die Serie auch in der inzwischen dritten Staffel treu. Ansonsten aber bleibt zum Glück nicht alles gleich, wenn jetzt die erneut lang erwarteten (die letzte Staffel erschien vor zwei Jahren) neuen Episoden bei Sky, Wow und HBO Max erscheinen. Tatsächlich tut sich endlich was in Westeros.