"House of the Dragon" auf Sky:Wir wollen alle einen Drachen

"House of the Dragon" auf Sky

Könnte das am Ende gar eine Parabel auf das Ende des Patriarchats sein? Warum "House of the Dragon", eine der am meisten beworbenen Serien des Jahres, nicht nur "Game of Thrones"-Fans gefallen dürfte.

Von Carolin Gasteiger

Drachen gehören in King's Landing selbstverständlich zum Stadtbild. Es gibt sie zwar nur für die Herrscherfamilie, aber da immerhin in Rot, Schwarz, auch mal Grün, selbst Lila. Wenn sie über den Sitz von König Viserys I. fliegen, dreht kaum jemand den Kopf nach oben, so ist man an die feuerspeienden Viecher hier gewöhnt. Und der königliche Nachwuchs bekommt Drachen so wie junge Menschen heutzutage das erste Auto. Vorsicht beim ersten Füttern! Und weil in Westeros auch schon sehr lange Frieden herrscht, scheinen sie sich von der Kampfwaffe langsam zum Statussymbol zu wandeln.