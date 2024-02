Von Philipp Bovermann

Der Podcast Hoss & Hopf sieht sich, wie in gewissen Kreisen bei negativer Berichterstattung üblich, als Opfer einer "Kampagne". All die Artikel, die plötzlich erscheinen, das wirke wie ein "koordinierter Angriff", sagte einer der beiden Hosts, Kiarash Hossainpour, in einer am Samstag erschienenen Folge. Sein Co-Host Philip Hopf raunte über "politische Kreise" und "Presseorgane", die versuchten, "neue Ideen" zu verhindern und nun "ganz offensichtlich nervös" würden, wegen des enormen Erfolgs von Hoss & Hopf.