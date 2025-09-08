Horst Krause war keine Kunstfigur, sondern eine Volksfigur. Der ewige Dorfpolizist aus dem Brandenburger „Polizeiruf“ ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Von Harald Hordych

Der deutsche Schauspieler Horst Krause und der US-amerikanische Schauspieler John Malkovich hatten etwas gemeinsam, was nur wenige Schauspielerinnen und Schauspieler von sich behaupten können: Sie spielten eine Figur, die ihren eigenen bürgerlichen Namen trägt und es damit bis in den Filmtitel geschafft hat: Was bei Malkovich „Being John Malkovich“ war, war bei Horst Krause der Polizeihauptmeister Krause in Filmen, die „Krauses Glück“ oder „Krauses Geheimnis“ hießen. Wobei Malkovich diese besondere Ehre ein einziges Mal zu Teil wurde. Horst Krause hingegen schaffte es gleich neun Mal in den Titel von 90-minütigen Fernsehfilmen, die zwischen 2007 und 2022 vom selben Regisseur erdacht und in Szene gesetzt wurden.