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SerieIch sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bringe dich gleich um

Lesezeit: 2 Min.

Man darf verraten: Pamela Vorhees (Linda Cardellini) hat sich nicht beim Rasieren geschnitten.
Man darf verraten: Pamela Vorhees (Linda Cardellini) hat sich nicht beim Rasieren geschnitten.
Foto: 2025 Peacock TV LLC.

Die sehr gute Horrorserie „Crystal Lake“ erzählt die Vorgeschichte der ikonischen Slasher-Reihe „Freitag, der 13.“ Gruseliger als der Serienkiller Jason Voorhees ist darin eindeutig seine Mutter.

Von Bernhard Heckler

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In der modernen Überfülle an Produktionsfirmen, Sendern und Streamern für Kino-, Film- und Fernsehstoffe gibt es vor allem zwei Anbieter, die es hingekriegt haben, auch in der ultrafragmentierten Zuschaueröffentlichkeit von heute als zuverlässige Qualitätslieferanten zu gelten, Bubble-übergreifend: die Streaming-Plattform HBO Max („The Wire“, „Die Sopranos“, „True Detective“ usw.) und die Filmfirma A24 („Everything Everywhere All At Once“, „Moonlight“, „Midsommar“ usf).

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Wer Horrorfilme mag, wird diese Splatter-Komödie lieben: „Teenage Sex and Death at Camp Miasma“ mit Gillian Anderson.

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