Die sehr gute Horrorserie „Crystal Lake“ erzählt die Vorgeschichte der ikonischen Slasher-Reihe „Freitag, der 13.“ Gruseliger als der Serienkiller Jason Voorhees ist darin eindeutig seine Mutter.

Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bringe dich gleich um

In der modernen Überfülle an Produktionsfirmen, Sendern und Streamern für Kino-, Film- und Fernsehstoffe gibt es vor allem zwei Anbieter, die es hingekriegt haben, auch in der ultrafragmentierten Zuschaueröffentlichkeit von heute als zuverlässige Qualitätslieferanten zu gelten, Bubble-übergreifend: die Streaming-Plattform HBO Max („The Wire“, „Die Sopranos“, „True Detective“ usw.) und die Filmfirma A24 („Everything Everywhere All At Once“, „Moonlight“, „Midsommar“ usf).