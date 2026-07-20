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Journalismus„Wir würden nie Redaktionen zusammenlegen“

Lesezeit: 5 Min.

Andrea Wasmuth ist seit über 20 Jahren im Mediengeschäft, arbeitete für die Verlagsgruppe Milchstraße und Burda und wurde 2020 Chefin der Handelsblatt Media Group.
Andrea Wasmuth ist seit über 20 Jahren im Mediengeschäft, arbeitete für die Verlagsgruppe Milchstraße und Burda und wurde 2020 Chefin der Handelsblatt Media Group. Holtzbrinck/ Initiativkreis Ruhr

Andrea Wasmuth ist Geschäftsführerin des neuen Unternehmens Holtzbrinck Media („Tagesspiegel“, „Handelsblatt“). Zusammen mit Verleger Dieter von Holtzbrinck hat sie große Ziele – und möchte andere Medien zukaufen.

Interview von Caspar Busse

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Anfang 2027 soll ein neues überregionales Medienunternehmen mit 1500 Mitarbeitenden entstehen, zu dem dann Titel wie Handelsblatt oder Tagesspiegel gehören werden. Hinter Holtzbrinck Media stehen Dieter von Holtzbrinck, 84, und seine enge Vertraute, Geschäftsführerin Andrea Wasmuth, 54. Holtzbrinck ist ein Verleger der alten Schule, er kommt jede Woche in sein Büro in Stuttgart mit dem weiten Blick über die Stadt, in der Öffentlichkeit tritt er aber so gut wie nie auf. Gerade hat Holtzbrinck überraschend mitgeteilt, dass er seine Beteiligung von 50 Prozent an der Zeit an seinen Bruder Stefan verkaufen wird. Nun gibt es große Pläne. Wasmuth, die aus Hamburg stammt und Anhängerin des FC St. Pauli ist, erklärt erstmals die Strategie von Holtzbrinck Media.

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Medien
:Die „Zeit“ hat einen neuen Allein-Eigentümer

Es ist ein Tausch unter Brüdern: Dieter von Holtzbrinck gibt alle Anteile an der Wochenzeitung ab. Künftig gibt es nur noch einen Gesellschafter, aber der hat womöglich andere Interessen.

Von Caspar Busse

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