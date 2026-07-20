Anfang 2027 soll ein neues überregionales Medienunternehmen mit 1500 Mitarbeitenden entstehen, zu dem dann Titel wie Handelsblatt oder Tagesspiegel gehören werden. Hinter Holtzbrinck Media stehen Dieter von Holtzbrinck, 84, und seine enge Vertraute, Geschäftsführerin Andrea Wasmuth, 54. Holtzbrinck ist ein Verleger der alten Schule, er kommt jede Woche in sein Büro in Stuttgart mit dem weiten Blick über die Stadt, in der Öffentlichkeit tritt er aber so gut wie nie auf. Gerade hat Holtzbrinck überraschend mitgeteilt, dass er seine Beteiligung von 50 Prozent an der Zeit an seinen Bruder Stefan verkaufen wird. Nun gibt es große Pläne. Wasmuth, die aus Hamburg stammt und Anhängerin des FC St. Pauli ist, erklärt erstmals die Strategie von Holtzbrinck Media.