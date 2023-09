Sind das Promis unter den Kapuzen? In Los Angeles kann man etwa Adam Scott künftig zum Gassigehen buchen.

Von Martin Zips

Mehr als 11 000 Drehbuchautoren der Writers Guild streiken in den USA seit Anfang Mai. Mitte Juli schlossen sich ihnen dann noch gut 16 000 Schauspielerinnen und Schauspieler an, die Mitglieder in der Gewerkschaft SAG-AFTRA sind. Sie alle fordern eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Anzeichen für ein baldiges Streikende gibt es nicht, ab kommender Woche soll immerhin verhandelt werden. Die Frage ist: Wie geht es für jemanden weiter, der seit vier Monaten kein Geld mehr überwiesen bekommen hat?