Videospiel Was für ein Spaß! Was für ein Spaß? 14. September 2025, 15:33 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Irgendwas zwischen Lewis Hamilton und Muhammad Ali muss man sein, um eine Chance gegen die Bestienfliege zu haben. (Foto: Team Cherry)

„Hollow Knight: Silksong“ gilt unter den sehr schweren Videospielen als eines der schwierigsten. Was ist der Reiz des andauernden Scheiterns? Ein Experiment.

Von Thore Rausch

