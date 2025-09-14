Es klappt beim vierundzwanzigsten Versuch. Ich kenne jetzt jede ihrer Bewegungen, ich gleite durch die Luft. Die Bestienfliege, deren Name ihrer Brutalität nicht gerecht wird, hat mich dreiundwanzigmal quer durch ihr Biotop geschleudert, mit Steinbrocken zerquetscht, schon nach Sekunden mit ihren tödlichen Flügelschlägen besiegt.
VideospielWas für ein Spaß! Was für ein Spaß?
Lesezeit: 3 Min.
„Hollow Knight: Silksong“ gilt unter den sehr schweren Videospielen als eines der schwierigsten. Was ist der Reiz des andauernden Scheiterns? Ein Experiment.
Von Thore Rausch
SZ Magazin
Sagen Sie jetzt nichts:Wie geht es Ihnen nach stundenlangen Videospielen, Maximilian Knabe?
Der Gaming-Influencer im Interview ohne Worte über Bürojobs, irritierte Angehörige und eine Seite von ihm, die seine vielen Follower noch nicht kennen.
Lesen Sie mehr zum Thema