VideospielWas für ein Spaß! Was für ein Spaß?

Lesezeit: 3 Min.

Irgendwas zwischen Lewis Hamilton und  Muhammad Ali muss man sein, um eine Chance gegen die Bestienfliege zu haben.
Irgendwas zwischen Lewis Hamilton und  Muhammad Ali muss man sein, um eine Chance gegen die Bestienfliege zu haben. (Foto: Team Cherry)

„Hollow Knight: Silksong“ gilt unter den sehr schweren Videospielen als eines der schwierigsten. Was ist der Reiz des andauernden Scheiterns? Ein Experiment.

Von Thore Rausch

Es klappt beim vierundzwanzigsten Versuch. Ich kenne jetzt jede ihrer Bewegungen, ich gleite durch die Luft. Die Bestienfliege, deren Name ihrer Brutalität nicht gerecht wird, hat mich dreiundwanzigmal quer durch ihr Biotop geschleudert, mit Steinbrocken zerquetscht, schon nach Sekunden mit ihren tödlichen Flügelschlägen besiegt.

