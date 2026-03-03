Man könne an diesem Montagabend „getrost von einer historischen Begegnung sprechen“, schrieb die Berliner Zeitung zuvor als Ankündigung, wenn ihr eigener Verleger Holger Friedrich und der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner „quasi auf Augenhöhe aufeinandertreffen“.
„Ich finde, dass Sie auffallend oft Verständnis für die AfD, Russland und China haben"
Der Springer-Chef Mathias Döpfner diskutiert mit dem Verleger der „Berliner Zeitung“ Holger Friedrich den Osten, den Westen und den Journalismus. Die beiden verstehen sich – bis Friedrich zwischen Putin und Trump keinen Unterschied finden will.
Von Thore Rausch
