Journalismus„Ich finde, dass Sie auffallend oft Verständnis für die AfD, Russland und China haben“

Lesezeit: 4 Min.

Ost-West-Verlegergipfel: Holger Friedrich (li.) und Mathias Döpfner (re.)
Ost-West-Verlegergipfel: Holger Friedrich (li.) und Mathias Döpfner (re.) (Foto: Paulus Ponizak/Berliner Zeitung)

Der Springer-Chef Mathias Döpfner diskutiert mit dem Verleger der „Berliner Zeitung“ Holger Friedrich den Osten, den Westen und den Journalismus. Die beiden verstehen sich – bis Friedrich zwischen Putin und Trump keinen Unterschied finden will.

Von Thore Rausch

Man könne an diesem Montagabend „getrost von einer historischen Begegnung sprechen“, schrieb die Berliner Zeitung zuvor als Ankündigung, wenn ihr eigener Verleger Holger Friedrich und der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner „quasi auf Augenhöhe aufeinandertreffen“.

