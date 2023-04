Von Stefan Fischer

Ein Leben im Schnelldurchlauf: Gertraud Stock erzählt von sich mit der Stimme eines Mannes, das ist die erste Irritation. Sie ist 84 Jahre alt, geboren in Regensburg im Jahr 1932 - damit wären wir jetzt im Jahr 2016. Die zweite Irritation, da ist noch keine Minute rum. Aber weiter: Aufgewachsen ist Stock in Niederbayern, inzwischen lebt sie im Schwarzwald. Dazwischen war sie eine Weile in Kalifornien, nachdem sie ihren Mann verlassen hatte. Keine gute Ehe. Vier Kinder. In Kalifornien dann: Drogenerfahrung.