28. September 2018, 18:59 Uhr Hörfunk-Tipps Land der Abenteuer

Die Gefahren sind riesig, ob im All oder auf den Landstraßen Bayerns. Wo man hinhört im Radio, kämpfen erfundene Figuren und echte Menschen leidenschaftlich um ihren Platz.

Von Stefan Fischer

Gedanken zur Zukunft

Science-Fiction im Radio: Im Vierteiler Der dunkle Wald von Cixin Liu kämpft die Menschheit gegen überlegene Trisolarier (WDR 5, Montag bis Donnerstag, jeweils 15.05 Uhr). Demolition ist die erste Kunstkopf-Produktion der Hörspielgeschichte, der Scifi-Krimi von 1973 besticht somit durch einen besonderen Raumklang (Bayern 2, Samstag, 15.05 Uhr). Durch ein postapokalyptisches Bayern fahren vier Freundinnen in Hannes Beckers Hörspiel Die Symptome von Ingolstadt (Bayern 2, Freitag, 21.05 Uhr). Ebenfalls in die Zukunft weist das ARD-Radiofeature Omas digitale WG über die Digitalisierung in der Pflege (Sendedaten unter www.radiofeature.ard.de).

Land der Abenteuer

Nicole Paulsen hat Erich Kästners Kinderbuchklassiker Die Konferenz der Tiere als Hörspiel inszeniert, mit der Musik von Bernd Keul (SWR 2, Mittwoch, 14.05 Uhr). Ebenfalls neu sind die Kinderkrimis um Thabo - Detektiv und Gentleman. Erst beschäftigt ihn Der Nashorn-Fall, dann Die Krokodil-Spur (NDR Info, Sonntag und Mittwoch, jeweils 14 Uhr). Mit kindlichem Gemüt begibt sich ein DDR-Teenager gedanklich in Die verbotene Welt Frankreich (Kulturradio RBB, Sonntag, 14.04 Uhr).

Das muss mal raus

Der Monolog eines Radfahrers ist eine grandiose Wutrede von Uwe Dick (Bayern 2, Sonntag, 15.05 Uhr). Protokolle eines Albtraums: Damascus Requiem von Mohamad Halbouni, Fares Dahi und Alaa Al Haidar (Kulturradio RBB, Freitag, 22.04 Uhr). Viel kleiner sind die Probleme, mit denen Paartherapeut Klaus Kranitz konfrontiert wird - insofern kann er sie auch in den drei Folgen der zweiten Staffel dieser Radiokomödie von Jan Georg Schütte und Wolfgang Seesko wieder allesamt lösen (Bremen Zwei, Sonntag, 21.05 Uhr und Mittwoch, 18.05 Uhr; SR 2, sonntags, 17.04 Uhr).