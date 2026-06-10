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PodcastsVertrauenslehrer der Nation

Lesezeit: 5 Min.

Der AfD-Politiker Björn Höcke (li.) und der auf Youtube sehr erfolgreiche Podcaster Ben Berndt.
Der AfD-Politiker Björn Höcke (li.) und der auf Youtube sehr erfolgreiche Podcaster Ben Berndt. youtube

Björn Höcke spielt gerade in prominenten Podcasts stundenlang den rechten Märchenonkel. Ohne kritische Fragen. Sieht so das neue Gespräch der Gesellschaft aus?

Von Jens-Christian Rabe

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Mehr als 5,93 Millionen Aufrufe hat das Interview, das der Berliner Podcaster und Babytragen-Unternehmer Ben Berndt auf seinem Youtube-Kanal „Ungeskriptet“ vor Kurzem mit Björn Höcke geführt hat. Höcke ist nicht irgendein AfD-Politiker. Er führt die Landtagsfraktion der Thüringer AfD, die bei den letzten Landtagswahlen 2024 mit ihm als Spitzenkandidat 32,8 Prozent der Stimmen und damit knapp zehn Prozentpunkte mehr holte als die zweitplatzierte CDU.

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