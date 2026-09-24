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GlosseWar Hitler etwa Mörder?

Lesezeit: 2 Min.

Adolf Hitler mit seiner Nichte Geli Raubal im Jahr 1929.
Adolf Hitler mit seiner Nichte Geli Raubal im Jahr 1929.
SZ Photo/picture alliance

Der „Spiegel“ hat es topexklusiv: Der größte Verbrecher der Menschheitsgeschichte hat womöglich seine Nichte auf dem Gewissen: die „Geli“. Neues vom Münchner Prinzregentenplatz.

Von Willi Winkler

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Was bisher niemand wusste, was aber einige Historiker schon länger vermutet hatten, lässt sich jetzt endlich beweisen: Hitler war ein Mörder. Es war wieder einmal der Spiegel, der diese Weltsensation als Erster melden konnte. Demnach ist dem Coburger Geschichtsforscher Harald Sandner die archivalische Nagelprobe gelungen, mit der nach fast hundert Jahren ein Todesfall, „um den sich bis heute Legenden ranken“ (Der Spiegel), vor der Aufklärung steht. Es ist, gelinde gesagt, eine Enthüllung, die einem schier den Atem raubt.

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