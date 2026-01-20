Es ist das Jahr 2006. Gerade hat „Brokeback Mountain“ den Golden Globe für den besten Film gewonnen, „Hung up“ von Madonna steht an der Spitze der Charts. Und der Disney-Channel zeigt in den USA einen neuen Fernsehfilm. Einen unter vielen, ein Massenprodukt. Doch dieser wurde Kult, brannte der Generation der damaligen Kinder und Vorpubertären lebenslang ein Dutzend Songs und die passenden Tanzbewegungen ins Hirn: „High School Musical“.