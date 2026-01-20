Zum Hauptinhalt springen

„High School Musical“Das vorpubertäre Herz hüpft

Basketballer, die singen und tanzen: Alle Schüler sind bei „High School Musical“ Teil der Show. (Foto: imago images/Mary Evans)

Mit „High School Musical“ löste ein Fernsehfilm von Disney vor 20 Jahren einen ungeahnten Hype aus – und bereitete den Weg für ein neues Genre: Filme und Serien für Kinder aus der Theater-AG.

Von Ann-Marlen Hoolt

Es ist das Jahr 2006. Gerade hat „Brokeback Mountain“ den Golden Globe für den besten Film gewonnen, „Hung up“ von Madonna steht an der Spitze der Charts. Und der Disney-Channel zeigt in den USA einen neuen Fernsehfilm. Einen unter vielen, ein Massenprodukt. Doch dieser wurde Kult, brannte der Generation der damaligen Kinder und Vorpubertären lebenslang ein Dutzend Songs und die passenden Tanzbewegungen ins Hirn: „High School Musical“.

