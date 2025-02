Fernsehen:Alles fit im Schnitt, ZDF?

Von Luca Völlmecke

Als Friedrich Merz auf dem CDU-Parteitag am 3. Februar verkündet, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeiten und die Partei wieder kleinmachen werde, bleiben die Parteianhänger mit verschränkten Armen auf ihren Stühlen sitzen. So sieht es zumindest im Bericht der ZDF-Nachrichtensendung heute vom gleichen Tag aus. Der Moment der Reaktion auf Merz’ Aussage wird darin als „trotzige Zustimmung“ der Delegierten eingeordnet. Schaut man sich jedoch die gesamte Rede des CDU-Chefs in der Mediathek von Phoenix an, folgt auf Merz’ Erklärung alles andere als Trotz: Die Delegierten erheben sich, und für eine geschlagene halbe Minute wird der Saal vom Beifall erfüllt. Dann bedankt sich Merz für die klare und eindeutige Zustimmung.