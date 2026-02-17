Das „Heute-Journal“ zieht nach einem schweren Fehler einen Beitrag zurück. In der Nachrichtensendung wurde am Sonntagabend in einem Bericht über ICE-Einsätze in New York zunächst ein Video präsentiert, das zeigen sollte, wie eine Frau von ICE-Kräften abgeführt wird, während sich ihre zwei kleinen Töchter verzweifelt an sie klammern. Dieses Video war KI-generiert, wie unter anderem Bild berichtete. Ein zweites Video in dem Beitrag war zwar nicht KI-generiert, stammte aber aus einem völlig anderen Kontext, der nichts mit ICE-Aktionen zu tun hatte. Dies bestätigte das ZDF am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme. Anne Gellinek, die stellvertretende Chefredakteurin des Senders, wird mit den Worten zitiert: „Wir entschuldigen uns in aller Form für diese Fehler. Der Beitrag entspricht nicht unseren Standards und hätte in dieser Form nicht gesendet werden dürfen.“