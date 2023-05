Von Harald Hordych

Bei der Sat-1-Übertragung der Krönung Charles' III. begrüßte Moderatorin Marlene Lufen vier mehr oder weniger illustre Gäste. Als Erstes aber wies sie auf die Londoner Stadtansicht, vor der die fünf im Studio Platz genommen hatten, und verkündete, dass da kein Foto zu sehen sei, sondern das echte London. Man ist wirklich da! Im Zeitalter der virtuellen Täuschung ergibt so ein Hinweis Sinn, aber was die Zuschauerinnen und Zuschauer davon haben, ob so eine Runde nun in London oder Köln über die Krönung oder ein anderes Ereignis spricht, erschließt sich oft nicht.