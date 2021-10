Von Clara Meyer

In einer Talkshow sitzt eine dauergewellte Moderatorin breitbeinig und kann nicht glauben, was ihr Gesprächspartner ihr gerade vor laufender Kamera versichern will: Eine Teilnahme von Frauen in der Bundeswehr wäre quasi undenkbar. "Na, da muss ja nun in unserem Lande ein Erdrutsch eintreten, und dieser Erdrutsch, den sehe ich überhaupt nicht", erklärt Hans Apel, Bundesverteidigungsminister im Jahr 1982, von dem die Szene stammt. Es ist eine von vielen Archivaufnahmen in dem Doku-Vierteiler HERstory, der die weibliche Sicht, die zumindest in Teilen der überlieferten Geschichte zu fehlen scheint, aufarbeitet. Und dabei so einiges richtig macht.