Von Nele Pollatschek

Der dramatische Höhepunkt der Sendung kommt schon nach 20 Minuten und so richtig versteht man ihn leider nicht. Genau in dem Moment, wo die Sendung vom Zweiergespräch mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und amtierenden Fragen-nicht-Beantwortungs-Europameister Hendrik Wüst (CDU, Halbschwergewicht) in die vierer Runde mit Migrationsforscher Gerald Knaus und Autorin Gilda Sahebi geöffnet werden soll, hört man Schreie aus dem Publikum. Der Rhythmus lässt vermuten, dass es sich wohl um eine Version von Jin, Jiyan, Azadî (Frau, Leben, Freiheit) handelt, also um den Slogan mit dem seit dem Tod der persischen Kurdin Jina Mahsa Amini weltweit für Menschenrechte und gegen die Gewaltherrschaft des iranischen Mullah-Regimes demonstriert wird.