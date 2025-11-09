Zum Hauptinhalt springen

Todestag„Helmut Schmidt in Saft und Kraft“

Lesezeit: 3 Min.

Helmut Schmidt, 1985 im Büro.
Helmut Schmidt, 1985 im Büro. (Foto: imago stock&people)

Was hätte der Kanzler getan? Zwei Hamburger Zeitungen fragen, wie der vor zehn Jahren verstorbene Welterklärer, Herausgeber und Raucher unsere Krisen lösen würde. Doch die Ikonisierung kennt Grenzen.

Von Willi Winkler

Die Zeiten sind hart, auch die Zeitungen haben zu kämpfen, alle müssen sparen. In Hamburg gehen sie mit gutem Beispiel voran und sparen schon mal bei Titel und Überschrift: Die Morgenpost, seit anderthalb Jahren zur WochenMopo reduziert, fragt neben einem grimmig dreinschauenden Ex-Kanzler kurz und militärisch bündig: „Was würde Schmidt tun?“ Die Zeit, schon immer Wochenzeitung, hat einen noch grimmigeren Schmidt gefunden und grübelt gewohnt staatsbürgerlich: „Was würde Helmut Schmidt dazu sagen?“

