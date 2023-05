Von Willi Winkler

Nichts leichter, als sich an den zugesoffenen, lallenden, peinlich verhaltensauffälligen Berger zu halten, der mit läppischen Erinnerungen renommierte, mit tausend oder zehntausend Sexgeschichten protzte und dann auch noch anfing, vor der Kamera an sich herumzufummeln, der schließlich so heruntergewirtschaftet war, dass er sich ins "Dschungelcamp" meldete, um dort ein weiteres Mal sein Elend auszustellen, dieser rettungslos Verrückte, der bei diesen Auftritten keineswegs vorgeführt wurde, sondern sich selber vorführte, als Gruselstück, als Ruine, bei der nichts, aber auch gar nichts an den Glanz von einst erinnerte, an den ein paar wenige Jahre lang "schönsten Mann der Welt", für den Thomas Mann sicher mehr als fünf Franken Trinkgeld aufgebracht hätte und für den nicht nur Oscar Wilde jederzeit freiwillig ins Gefängnis gegangen wäre.