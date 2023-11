Von Aurelie von Blazekovic

Man muss Helene Fischers Musik nicht mögen oder kennen, und entkommt ihr im deutschen Medienmarkt dennoch nicht. Vor allem die buntesten Hefte an der Supermarktkasse beißen sich an der Schlagersängerin fest und produzieren steile Helene-Fischer-Titelblätter im Akkord. Der Medienblog Topfvollgold, der die Klatschpresse akribisch sichtet, hielt etwa fest, was der Bauer Verlag daraus machte, als Helene Fischer einmal bekannte, dass sie "gern ein bisschen freier" wäre. Die Schlagzeile beim Neuen Blatt lautete: "Helene Fischer: Ihr ganzes Leben ist eine Lüge".