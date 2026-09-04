„Geh zurück in das Land, wo du herkommst“, liest Tahsim Durgun immer wieder als Kommentar unter seinen Videos. Genau das nimmt sich der Content-Creator, Autor und gebürtige Oldenburger in seiner großen Deutschland-Reportage für die ARD zu Herzen und plant einen Solo-Roadtrip quer durchs Land. Doch ein Anruf seiner Mutter („Königin Mama“, wie sie in seinem Handy heißt) wird ein essenzielles Detail auf der Reise verändern: Durgun reist nicht alleine, seine Tante Zeynep begleitet ihn. Es ist keine Bitte von Mama Durgun – es ist ein Befehl. Kurze Zeit später fährt die besagte Tante lächelnd in ihrem dunklen VW-Golf vor.