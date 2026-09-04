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FernsehenBerge und Schafe gibt’s auch in Kurdistan

Lesezeit: 3 Min.

Tahsim Durgun (li.) mit Tante Zeynep (re.) in Weimar.
Tahsim Durgun (li.) mit Tante Zeynep (re.) in Weimar.
Foto: WDR/Thomas Dietze

Der Comedian Tahsim Durgun fährt für die ARD-Serie „Deutschland, ich küss‘ dein Herz“ mit seiner Tante durchs Land. Heraus kommt eine charmante Hommage an eine sperrige Heimat.

Von Saimah Jiwa

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„Geh zurück in das Land, wo du herkommst“, liest Tahsim Durgun immer wieder als Kommentar unter seinen Videos. Genau das nimmt sich der Content-Creator, Autor und gebürtige Oldenburger in seiner großen Deutschland-Reportage für die ARD zu Herzen und plant einen Solo-Roadtrip quer durchs Land. Doch ein Anruf seiner Mutter („Königin Mama“, wie sie in seinem Handy heißt) wird ein essenzielles Detail auf der Reise verändern: Durgun reist nicht alleine, seine Tante Zeynep begleitet ihn. Es ist keine Bitte von Mama Durgun – es ist ein Befehl. Kurze Zeit später fährt die besagte Tante lächelnd in ihrem dunklen VW-Golf vor.

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