Highschool-Geschichten haben ein natürliches Ablaufdatum. Mit Prom und Graduation zerfällt die Erzählwelt zwischen Turnhalle und Klassenzimmer, in der Teenager glauben, schon sehr erwachsen zu sein. Auch die Geschichte von Nick und Charlie aus der Netflix-Serie „Heartstopper“ endet nun mit dem Schulabschluss – mit Nicks genau genommen, er ist eine Stufe über Charlie. Über den beiden schwebt die große Frage: Hält diese Beziehung noch, wenn sich unsere Leben so stark verändern?