In München zeigt sich der erste Harry-Potter-Weihnachtsmarkt der Welt als das, was er ist: eine fatale Idee der Todesser-Unterhaltungsbranche.

„Wenn Muggel versuchen zu zaubern“: Das ist noch einer der nettesten Kommentare der seit gestern entzauberten Harry-Potter-Gemeinde im Netz. Denn nicht mal der Lichtzauber „Lumos“, der die Dunkelheit erhellt, hat gestern auch nur halbwegs (eher viertelwegs) funktioniert zur Eröffnung des Harry-Potter-Weihnachtsmarktes in München. Du-weißt-schon-wer als Fürst der Finsternis: Er hat gesiegt. Und mit ihm eine Unterhaltungsbranche, die man nur als Todesser des Event-Marketings bezeichnen kann.