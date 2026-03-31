Ich bin ein Beispringer, murmelt der Schriftsteller Greg, und er denkt dabei vor allem an seine Tochter Katie. Die steckt gerade in einer Krise und er will ihr unbedingt dabei helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Katie ist Professorin für Kunstgeschichte am Ludlow College – einer kleinen provinziellen Ostküsten-Uni – und sehr unglücklich: Ihr Mann Archie, ebenfalls dort Professor (Slawistik), hat sie für die Studentin Sunny verlassen. Also eilt Greg nach Ludlow, für eine Fragestunde mit Student(inn)en zu seinem neuen Buch: Mai-Tai Murders.