Von Jakob Biazza

Der pophistorisch sicher gewiefteste Hawk-Tuah-Remix ist der des Songs „War“ – in der Version von Edwin Starr, nicht von den Temptations. Im Original eine furiose, von gemeingefährlichen Artilleriefeuer-Bläsern getragene Anti-Vietnamkriegs-Hymne. Lichterloh brennender Soul-Gesang, Oberschenkelhals-brechender Groove. Zentrale Frage: „War … Huuuaaa … What is it good for?!“ Antwort: „Absolutely nothing.“