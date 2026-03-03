Für die aktuell neu organisierte Sendung „Angriff auf Irans Regime. Wohin führt der neue Krieg“ – ursprünglich sollte es um Integration gehen – ging auch die ARD in die Offensive. Nach den Massenprotesten vom Februar im Iran hatte der Historiker Michael Wolffsohn die Tagesschau scharf kritisiert, dass sie mit keiner Silbe darüber berichtete. Nun sitzt Wolffsohn im Kölner Studio von „Hart aber fair“ zwischen dem weitgehend in Politphrasen sich ergehenden CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer und der sowohl mitleidenden als auch klug abwägenden Weltspiegel-Journalistin Isabel Schayani, die familiäre Bindungen in den Iran hat. Ebenso wie die Studentin und Social-Media-Beraterin Daniela Sepehri, die bestens informiert ist. Sehr nachdenklich und weniger nassforsch als sonst zeigt sich der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der sich dennoch einen kleinen Schlagabtausch mit Wolffsohn liefert.
„Hart aber Fair“Wie soll man die Mullahs stürzen?
Lesezeit: 2 Min.
Bei „Hart aber fair“ zum Iran-Krieg geraten sich Ralf Stegner und Michael Wolffsohn in die Haare, Isabel Schayani und Daniela Sepehri sind von Haus aus näher am Thema.
Von Helmut Mauró
