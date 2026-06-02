Zum Hauptinhalt springen

„Hart aber fair“Weniger Bühne, mehr Begegnung

Lesezeit: 4 Min.

Drei Politiker und zwei Bürger im Gespräch mit Louis Klamroth (Mitte).
Drei Politiker und zwei Bürger im Gespräch mit Louis Klamroth (Mitte). © WDR/Oliver Ziebe/© WDR/Oliver Ziebe

Vielleicht ist es der neue Tisch, der die Gesprächsrunde verändert. Die geladenen Politiker und Politikerinnen legen ihren performativen Modus ab und plötzlich sind da: Ehrlichkeit und sogar etwas Harmonie.

Von Leon Frei

SZ bei Google bevorzugen

Frischer Wind wehte an diesem Montagabend durch das „Hart aber Fair“-Studio. Das nierenförmige Pult, hinter dem die Gästinnen und Gäste sonst wie Hühner auf der Stange sitzen, wurde in den Requisitenkeller verbannt. Dafür nahm man an einem tiefen, runden Tisch in dunkler Holzoptik Platz. Die Bühne sprach, was Moderator Louis Klamroth sich verkniff. Etwa: „So, jetzt setzen wir uns mal zusammen an den Tisch und reden Tacheles.“

Zur SZ-Startseite

Öffentlich-Rechtliche
:Gut, dass wir über alles geredet haben

Die ARD versammelt 84 Menschen in zwei Studios und lässt sie miteinander diskutieren. Das soll der Gesellschaft dienen, sicher auch den Öffentlich-Rechtlichen. Aber bringt das was?

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite