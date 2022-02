Am Vorabend des Besuchs von Olaf Scholz in Moskau diskutiert die Runde bei "Hart aber fair" über den Ukraine-Konflikt. Und ist sich dabei in vielem einig. Die Reizworte fallen erst am Schluss der Sendung.

Von Peter Fahrenholz

Bei "Hart aber fair" geht es deshalb am Vorabend des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau vor allem fair zu. Die Runde arbeitet sich an Waldimir Putin und seinen Motiven ab und ist sich in vielen Punkten einig. Dass Putin die politische Landkarte Europas verändern will, dass er die Uhr zurückdrehen möchte, dass er möglicherweise einen Krieg anzettelt, auf den die eigene Bevölkerung keine Lust hat, dass er sich aber vielleicht dabei verspekuliert hat, den Westen mit seinen Drohgebärden zu spalten.

"Putin hat sein Ziel nicht erreicht", sagt der SPD-Politiker Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. "Putin erlebt gerade, dass seine Aggression den Westen zusammenschweißt", stimmt die Zeit-Journalistin Mariam Lau zu. Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen diagnostiziert, dass nicht die Nato Putin Angst macht, sondern das "Virus der Freiheit". "Die Demokratie ist sein Gegner Nummer eins", sagt Röttgen.

So vergeht eine gute Stunde mit durchaus aufschlussreichen Analysen. Aber Moderator Frank Plasberg wäre nicht der erfahrene Zuspitzer, wenn er seine Sendung einfach so ausläppern lassen würde. In der Schlussviertelstunde bringt Plasberg alle Reizworte unter, die die deutsche Politik im Zusammenhang mit Russland umtreiben und die bei vielen Bündnispartnern Zweifel an der Haltung der Deutschen haben wachsen lassen: Waffenlieferungen, North Stream 2 und Gerhard Schröder.

Plasberg reizt die Runde mit einer Äußerung des ehemaligen Boxer Vitali Klitschko, der heute Bürgermeister von Kiew ist. Klitschko macht sich über die 5000 deutschen Helme für die Ukraine lustig und fragt, ob die Deutschen als nächstes Kopfkissen schicken werden.

Roth wird von Plasberg mit Nord Stream 2 gepiesackt

Keine Waffen für die Ukraine, das ist bisher die offizielle deutsche Linie, die von vielen Nachbarländern kritisch gesehen wird. SPD-Mann Roth ringt mit sich, ob das durchzuhalten ist: "Sie sehen hier jemand, der zweifelt." Und auch Röttgen hält Waffen für die Ukraine für "moralisch legitim", findet es aber "richtig, es nicht zu machen". Weil man sich damit die Gesprächsfäden nach Moskau abschneide.

Bei North Stream 2 wird, klar, natürlich Roth von Plasberg besonders gepiesackt. Was denn so schwer sei, das Wort in den Mund zu nehmen, will er wissen. Roths Antwort fällt einen Zacken präziser aus als bei Olaf Scholz. Wenn es zur Gewalt durch Russland komme "dürfte klar sein, dass dieses Projekt auf dem Tisch liegt und keine Zukunft hat".

Röttgen hat da weniger Probleme: "Wenn es zum Krieg kommt, ist das Projekt tot." Bei Gerhard Schröder hat Roth hingegen wenig Probleme, er ist einer der wenigen Sozialdemokraten, der sich von Anfang an klar von den Äußerungen des Ex-Kanzlers distanziert hat und tut das auch jetzt: "Ich teile die Auffassung von Gerhard Schröder ganz und gar nicht."

Zu "Hart aber fair" gehören auch immer Reaktionen der Zuschauer und Plasberg bringt die Zuschriften, die ihn zur Sendung erreichen, gewohnt schnörkellos auf den Nenner: Was geht uns die Ukraine an? Auch Roth und Röttgen bekommen ähnliche Reaktionen ständig zu hören oder zu lesen, wie sie sagen. "Ich mache uns den Vorwurf, dass es an Empathie für das östliche Europa fehlt", sagt Roth.

Plasberg blendet dann noch eine Umfrage ein, die das Dilemma, in dem die deutsche Politik steckt, deutlich macht. 43 Prozent der Befragten sind im Falle eines Einmarsches der Russen in die Ukraine für Sanktionen, 44 Prozent dagegen, bei North Stream 2 sind sogar 59 Prozent dafür, an dem Projekt festzuhalten. Ein Mann aus Hannover, der mal deutscher Kanzler war, dürfte solche Zahlen mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen.