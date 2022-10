"Hart aber fair":Was Ostdeutsche mit Ameisen zu tun haben

Von Josef Kelnberger

An und für sich ist die Myrmekologie eine höchst ehrenwerte Wissenschaft. Die Ameisenforschung, wie man sie auf Deutsch nennt, fördert manchmal sogar erstaunliche Parallelen zwischen Ameisenvölkern und menschlichen Gesellschaften zutage. Umgekehrt haben es Menschen nicht so gern, wenn sie wie Ameisen erforscht werden, wenn sich also Journalisten oder Wissenschaftlerinnen über sie beugen und analysieren: Was macht denn dieses seltsame Tierchen nun schon wieder, und vor allem: warum?