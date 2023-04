Wer, zum Teufel, will verhandeln?

Warum Frieden in der Ukraine derzeit keine Option ist: In Louis Klamroths Sendung liefern sich Kriegsreporter Paul Ronzheimer und Friedensaktivist Franz Alt ein Wort-Gefecht.

Von Josef Kelnberger

Verwackelte Bilder vom Reporter mit Helm und Schutzweste sind zu sehen, wie er mit anderen Männern um sein Leben rennt. Der Knall einer russischen Granate ist zu hören, die in unmittelbarer Nähe einschlägt. Schließlich der Reporter in Großaufnahme, er fasst seine Angst in dem Satz zusammen: "Man denkt, jetzt ist es vorbei." Das ist Paul Ronzheimer, der preisgekrönte Kriegsberichterstatter von der Bild, wie ihn Gastgeber Louis Klamroth als Gast mit einem kurzen Film einführen lässt. Der Titel der Sendung lautet: "Muss Deutschland wieder Krieg können?" Man kann darauf zumindest erwidern: Ronzheimer kann Krieg.