Von Johannes Korsche

Weil es bei Louis Klamroths "Hart aber fair" am Montagabend viel ums Skifahren geht, soll es auch dieser Stelle zunächst um eine kleine Pistenbeobachtung gehen. Alleine schon, weil der Autor dieses Textes bereits als kleines Kind zwischen den Beinen seines Vaters die Münchner Hausberge talwärts gefahren wurde und deswegen nicht vollumfänglich objektiv über diese Talkrunde berichten kann. Ein bisschen ist es beim Skifahren nämlich so wie mit diesem rosa Elefanten: Wird man aufgefordert, doch bitte bloß nicht an so einen Elefanten zu denken, ist der - logisch - die ganze Zeit im Kopf.