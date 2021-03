Die Talkrunde zum Thema Astra-Zeneca-Impfungen ist zwar in kürzester Zeit zusammengerufen worden. Aber es ist ein Abend, an dem man das Öffentlich-Rechtliche mal wieder richtig lieb gewinnt.

Von Kathrin Müller-Lancé

Wenn es schon keine Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio gibt, könnte man das an dieser Stelle doch vielleicht kurz übernehmen: Applaus für die Redaktion von Hart aber fair, die in gerade mal fünf Stunden doch recht informatives Fernsehen zusammengezimmert hat. Erst am Nachmittag hatte Gesundheitsminister Spahn verkündet, dass die Impfungen mit Astra Zeneca vorerst ausgesetzt werden. Aus der geplanten Sendung "Wahlen in Zeiten von Corona" wurde eine Sendung zu Corona in Zeiten von Corona - genau genommen zur Impfpause und ihren Folgen.

Immerhin vier Gäste konnte die Redaktion in der kurzen Zeit auftreiben. Allesamt männlich, fast alle im Jackett. Nur Ranga Yogeshwar schert aus in seinem OP-maskenblauen Pulli. Ansonsten hatte mal wieder Karl Lauterbach Zeit, außerdem der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen und der Welt-Journalist Robin Alexander. Von der CDU, das betont Plasberg, habe man keinen Gesundheitspolitiker gewinnen können.

Macht nichts. Ist ja auch mal ganz schön, so ohne parteipolitisches Gerangel. Aufgeregt ist die allgemeine Stimmung eh genug. Noch nie habe man in so kurzer Zeit so viele Zuschriften bekommen, sagt Zuschaueranwältin Brigitte Büscher (die einzige weibliche Instanz im Studio). Die Menschen seien verunsichert, wütend, und "vor allen Dingen enttäuscht". Sie wollen wissen, was mit noch ausstehenden Impfterminen passiert, woran die Nebenwirkungen zu erkennen sind und wie häufig sie tatsächlich auftreten.

Die Wende in der Impfstrategie, von Plasberg als "Nackenschlag" anmoderiert, hat neue Vokabeln in den Corona-Wortschatz gespült: "Impfstopp". "Sinusvenenthrombose". "Chargen-Problem". Zum Glück gibt es Karl Lauterbauch. Stoisch erklärt er alles weg. Die Mit-Talker ergänzen, sehen hier und da vielleicht doch etwas ein bisschen anders, das meiste aber im Großen und Ganzen ähnlich: Die EU habe den Impfeinkauf verbockt. Der Nutzen des Impfstoffs sei größer als das Risiko. Und ja, alle vier Gäste würden sich auch jetzt noch nach wie vor mit Astra Zeneca, Lauterbach spricht zärtlich von "Astra", impfen lassen. "Sie können mich Tag und Nacht anrufen", sagt Robin Alexander dazu, "ich bin in 15 Minuten da!"

Detailansicht öffnen Kathrin Müller-Lancé würde gern von sich behaupten, nur in der Arte-Mediathek unterwegs zu sein. Aber dann schaut sie doch zu gern bei RTL exklusiv nach, was die Promis so machen.

Die von Plasberg eigentlich für die Schlussrunde vorgesehene Frage ist damit schon nach einer guten halben Stunde beantwortet. Der Rest der Sendung dümpelt gemütlich vor sich hin. War halt nicht so viel Zeit für die Vorbereitung. Hart geht es in dieser Folge nicht wirklich zu, fair dafür umso mehr. Die Gäste lassen sich ausreden, schütteln höchstens mal sanft den Kopf.

"Sie haben's schon gesagt, sagen Sie's nochmal", fordert Plasberg Lauterbach irgendwann auf. Woraufhin der zum gefühlt fünften Mal erklärt, dass sich die Symptome für die gefährliche Thrombose bereits wenige Tage nach der Impfung zeigten. Wiederholung ist auch eine Form der Wissensvermittlung.

"Sie werden auch nicht wesentlich andere Themen haben, Frau Atalay", sagt Plasberg bei der Übergabe an die Tagesthemen. Es ist ein Abend, an dem man das Öffentlich-Rechtliche mal wieder richtig lieb gewinnt: Ein bisschen langweilig mag es sein, aber dafür verlässlich.