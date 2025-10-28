Wird die Rente unbezahlbar? Louis Klamroth und seine Gäste bei „Hart aber fair“ scheitern wenig überraschend daran, den Generationenkonflikt zu lösen. Aber immerhin: Eine Annäherung gelingt - trotz mitunter rauer See.

Ein ziemlich müder Witz über die Titanic geht so: Der Matrose fragt den Kapitän, wie weit es noch bis zum Festland ist. Als dieser antwortet, dass es noch etwa zwei Seemeilen seien, schaut der Matrose in sein Fernglas, sucht den Himmel ab und fragt: „In welche Richtung denn genau?“ Worauf der Kapitän antwortet: „Nach unten.“