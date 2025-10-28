Zum Hauptinhalt springen

„Hart aber fair“75 Minuten in unruhigen Fahrwassern

Lesezeit: 3 Min.

Die Besatzung aus Quentin Gärtner, Marcel Fratzscher und Andreas Bovenschulte und ihr Steuermann Louis Klamroth (von links) haben sich in schwierige Fahrwasser begeben.
Die Besatzung aus Quentin Gärtner, Marcel Fratzscher und Andreas Bovenschulte und ihr Steuermann Louis Klamroth (von links) haben sich in schwierige Fahrwasser begeben. (Foto: WDR/Dirk Borm)

Wird die Rente unbezahlbar? Louis Klamroth und seine Gäste bei „Hart aber fair“ scheitern wenig überraschend daran, den Generationenkonflikt zu lösen. Aber immerhin: Eine Annäherung gelingt - trotz mitunter rauer See.

Von Ann-Marlen Hoolt

Ein ziemlich müder Witz über die Titanic geht so: Der Matrose fragt den Kapitän, wie weit es noch bis zum Festland ist. Als dieser antwortet, dass es noch etwa zwei Seemeilen seien, schaut der Matrose in sein Fernglas, sucht den Himmel ab und fragt: „In welche Richtung denn genau?“ Worauf der Kapitän antwortet: „Nach unten.“

Zur SZ-Startseite

MeinungBoomer versus GenZ
:Der Streit zwischen den Generationen ist längst zum Verteilungskonflikt geworden

SZ PlusKommentar von Henrike Roßbach
Portrait undefined Henrike Roßbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite