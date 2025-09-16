Louis Klamroth ist mit „Hart aber fair“ zurück aus der Sommerpause und verliert sich im Kleinklein. Ricarda Lang erklärt die Lage der Bundesregierung mit Taylor Swift.

Von Max Fluder

Die Sendung ist noch keine 20 Minuten alt und Ricarda Lang kommt mit einem für eine politische Talkshow vergleichsweise ungewöhnlichen Vergleich um die Ecke. Es geht bei „Hart aber fair“ gerade um die jetzige Bundesregierung, die zerbrochene Ampelkoalition und das Gefühl, dass beide gleichermaßen am internen Streit scheitern. Statt das aber so zu sagen, bemüht die ehemalige Parteichefin der Grünen einen Song von Taylor Swift: „Exile“, mit Bon Iver. „I think I’ve seen this film before / And I didn’t like the ending.“ Man kennt den Film, das Ende war grausig.