„Hart aber fair“:Hauptsache was fordern

Was hat das Attentat von Solingen mit den Wahlen im Osten zu tun? Nicht viel. Die Runde stolpert durch Zusammenhänge und diskutiert alles, was irgendwie mit Migration und Waffen zusammenhängt.

Von Thore Rausch

Nach dem Attentat in Solingen, bei dem ein mutmaßlicher Terrorist des Islamischen Staates drei Menschen getötet und acht Menschen verletzt hat, gäbe es viel Sinnvolles zu diskutieren. Stattdessen laufen politische Debatten, die mit der eigentlichen Tat wenig bis gar nichts zu tun haben. So beginnen bei „Hart aber fair“ am Montagabend die Probleme schon vor der Sendung. Die will klären, was das Attentat eines mutmaßlichen Terroristen des Islamischen Staates mit den Wahlen im Osten zu tun hat.