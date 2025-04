Von Peter Fahrenholz

In den Abendnachrichten vermeldet das ZDF am Montagabend lapidar, dass die Koalitionsverhandlungen in Berlin weitergehen. Für eine Nachrichtensendung ist das natürlich eine Meldung wert, wenn auch keine aufregende. Für eine politische Talksendung lassen sich daraus keine Funken schlagen. Also versucht sich Moderator Louis Klamroth an der überwölbenden Frage, ob die mutmaßlichen künftigen schwarz-roten Koalitionäre (mutmaßlich muss man schreiben, weil die Sache immer noch schiefgehen kann) bei den strittigen Themen Wirtschaft, Steuern und Migration auf dem richtigen Weg sind.