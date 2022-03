Von Kathrin Müller-Lancé

"Bei uns geht es nicht um Leben oder Tod, um Freiheit oder Unterdrückung", kündigt Frank Plasberg gleich zu Beginn der Sendung an, "bei uns geht es an den Wohlstand". Um die wegen des Krieges in der Ukraine steigenden Energiepreise zu diskutieren, hat das Erste an diesem Abend kurzerhand "Erlebnis Erde" aus dem Programm gekegelt und "Hart aber fair" einen eineinhalbstündigen Sendeplatz eingeräumt. Leitfrage: "Der Krieg und die Folgen für uns: Wird Energie unbezahlbar?"