In Philipp Amthors Brust schlagen offenbar zwei Herzen. So sagt das zumindest Louis Klamroth. Da ist einmal das Herz der Jungen Gruppe der Union, die öffentlich gerade als „Rentenrebellen“ betitelt werden. Und das Herz der Bundesregierung, der er als Staatssekretär beim Ministerium für Digitales und Modernisierung angehört. Und eben diese beiden Herzen dürften zurzeit nun wirklich nicht im gleichen Takt schlagen, wenn es um die in dieser Woche anstehende Abstimmung zum Rentenpaket geht.