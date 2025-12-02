In Philipp Amthors Brust schlagen offenbar zwei Herzen. So sagt das zumindest Louis Klamroth. Da ist einmal das Herz der Jungen Gruppe der Union, die öffentlich gerade als „Rentenrebellen“ betitelt werden. Und das Herz der Bundesregierung, der er als Staatssekretär beim Ministerium für Digitales und Modernisierung angehört. Und eben diese beiden Herzen dürften zurzeit nun wirklich nicht im gleichen Takt schlagen, wenn es um die in dieser Woche anstehende Abstimmung zum Rentenpaket geht.
„Hart aber fair“Die zwei Herzen des Philipp Amthor
Lesezeit: 3 Min.
Als Staatssekretär beim Ministerium für Digitales und Modernisierung steht Amthor der Bundesregierung nahe. Aber er gehört auch der Jungen Gruppe an, die sich im Rentenstreit querstellt.
Von Leon Frei
Pläne für 2026:Zahl der „ZDF Magazin Royal“-Sendungen wird deutlich gekürzt
Für das kommende Jahr plant das ZDF eine Frühjahrs- und eine Herbststaffel der Satiresendung mit Jan Böhmermann – mit weniger Folgen. Dafür soll er häufiger als Talkshow-Koch auftreten.
Lesen Sie mehr zum Thema