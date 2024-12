Interview von Elisa Schwarz

Immer wieder sitzt bei Hart aber Fair ein junger Mann im Publikum, nickt, schüttelt den Kopf, klatscht auch mal eifrig. Wer ist dieser Mann? Die kleine Detektivsuche vor dem Fernseher endete vorerst mit dem Verdacht, dass es sich um einen jungen FDP-Wähler handeln müsse (Indiz: Ralph Lauren-Pullover!). Und so schrieb man ein paar Zeilen über ihn, pünktlich zur letzten Hart aber Fair-Sendung in diesem Jahr, mit der stillen Hoffnung, ihn noch einmal zu sehen. Die Sendung verstrich, aber in den Zuschauerreihen: kein besonderer Gast. Ein bisschen traurig hockte man auf der Couch. Daddelte am Handy. Öffnete das Mail-Postfach – und da, ganz oben, leuchtete eine Nachricht. Betreff: „Der Mann im Halbdunkel kommt ins Licht“.