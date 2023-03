Ein Faktencheck des WDR zu "Hart aber Fair" relativiert den Vorwurf der Falschaussage, den Louis Klamroth in der Sendung Sahra Wagenknecht gemacht hatte.

Von Philipp Riessenberger

In einem Faktencheck zur letzten Hart aber Fair-Sendung berichtigt der WDR die Darstellung eines Einspielfilms in der Sendung, die vom Moderator Louis Klamroth bekräftigt worden war. Klamroth hatte Sahra Wagenknecht in der Sendung zum Thema "Frieden mit Putins Russland: Eine Illusion?" vorgeworfen, eine Falschmeldung zu verbreiten.