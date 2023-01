Von Anna Ernst

Louis Klamroth muss gerade für Liebesgeschichten im Boulevard und zornige Headlines aus dem Hause Axel Springer herhalten. Der Moderator, 33, der einst an der Seite seines eigenen Vaters als Kinderdarsteller im "Wunder von Bern" umjubelt war, ist seit Jahresanfang Moderator von Hart aber fair und damit das Gesicht der ARD am Montagabend. Außerdem teilt er sein Privatleben mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future - und aus diesem Grund wurde aus Aufmerksamkeit schnell Empörung - so weit, so last christmas.