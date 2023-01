Von Anna Ernst

Hurra, es ist wieder Shitstorm rund um die Öffentlich-Rechtlichen. Nach der Kritik an Schlesinger und dem RBB legen nun vor allem die Springer-Blätter mit einem neuen Thema nach: Diesmal ist es Louis Klamroth, 33, der alle Attribute mitbringt, aus denen man knackig-wütende Headlines basteln kann, wenn man beim medialen Erhitzen die Flamme etwas zu hoch aufdreht. Klamroth, einst an der Seite seines eigenen Vaters als Kinderdarsteller im "Wunder von Bern" umjubelt, ist seit Jahresanfang Moderator von Hart aber fair und damit das Gesicht der ARD am Montagabend. Das allein würde schon reichen, um die Aufmerksamkeit frustrierter Beitragszahler zu erheischen. Da Klamroth aber auch ein Privatleben hat, das er mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future teilt, wurde aus Aufmerksamkeit schnell Empörung - so weit, so last christmas.