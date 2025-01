Von Jonas Wengert

Aus Grünen-Sicht ist es ja wirklich ein Jammer: Sonderlich hohe Kompetenz beim Thema Wirtschaft bekam die Partei noch nie zugeschrieben. Dann stellen die Grünen zum ersten Mal in der deutschen Geschichte den Wirtschaftsminister, haben die Chance, das Volk vom Gegenteil zu überzeugen – und die Rezession schlägt knallhart zu. Wie stark das an äußeren Umständen liegt (am Krieg, an der Energieabhängigkeit von Russland, an der maroden Infrastruktur), und wie viel auf das Konto von Robert Habeck persönlich geht – darüber streiten Ökonomen bis hinein in den Rat der Wirtschaftsweisen.