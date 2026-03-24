Was macht eigentlich Christian Lindner? Der ehemalige FDP-Finanzminister ist inzwischen Vater geworden. Das verliefe „nicht immer problemlos“, informierte er die Öffentlichkeit kürzlich via bunte.de. Allerdings hatte man das zu seiner Amtszeit schon kommen sehen, bestand seine Vorstellung von „Care-Arbeit“ doch damals noch aus Bücherschreiben, Promovieren, Jagen, Fischen und Imkern. So viel zum Privatmann Lindner.