Was macht eigentlich Christian Lindner? Der ehemalige FDP-Finanzminister ist inzwischen Vater geworden. Das verliefe „nicht immer problemlos“, informierte er die Öffentlichkeit kürzlich via bunte.de. Allerdings hatte man das zu seiner Amtszeit schon kommen sehen, bestand seine Vorstellung von „Care-Arbeit“ doch damals noch aus Bücherschreiben, Promovieren, Jagen, Fischen und Imkern. So viel zum Privatmann Lindner.
„Hart aber fair“Ein Gebrauchtwarenhändler namens Christian Lindner
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Am Montagabend diskutiert der ehemalige Finanzminister mit Vertretern von der CDU und der SPD über den hohen Spritpreis. Zurück in die Politik will er sich derweil nicht locken lassen.
Von Timo Posselt
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