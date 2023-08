Von Kathrin Müller-Lancé

Es sind ein paar Sekunden, in denen Andrea Zinhard nichts sagt. Ob sie sich denn eigentlich selbst arm fühle, will Moderator Louis Klamroth von der alleinerziehenden Mutter wissen. Zinhard guckt und schweigt, dann sagt sie: "Finanziell: ja." Klamroth antwortet mit einem etwas hilflosen "Äh", dann schnell weiter zur nächsten Frage. Spätestens da, in Minute 29 der Sendung, wird deutlich, dass man denjenigen, die die ganze Debatte eigentlich betrifft, noch gar nicht so oft zugehört hat.