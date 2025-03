„Ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause damit geht, aber mir macht so was Angst“

In einer völlig überladenen Ausgabe von „Hart aber fair“ diskutiert der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter mit zwei Podcastern, einem Influencer, einem Philosophen und zwei Akademikern.

Von Timo Posselt

Offensichtlich steckt auch den Polittalkshows noch der Wahlkampf in den Knochen. Bei Hart aber fair mit Louis Klamroth zeigte sich das unter anderem darin, dass man lediglich den CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter zu den politischen Entscheidern und Meinungsmachern zählen konnte. Ansonsten waren viele Podcaster und Ehemalige eingeladen. An diesem Vorabend der Bundestagsabstimmung über das Sondervermögen ließ Kiesewetter dann keinen Zweifel an seiner Haltung zur deutschen Verteidigungspolitik und den Aufrüstungsfragen, denen die Sendung gewidmet war.