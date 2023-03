Von Joshua Beer

Wenn alles sehr arg rüttelt, sucht man Halt. So wie man sich in Zeiten, in denen alles umzubrechen droht und sich die Krisen nur so stapeln, über Konstanten freut. Gleichgebliebenes. Vielleicht ist - im guten oder schlechten Sinne - die deutsche Talkshow zur Migrationspolitik eine solche Konstante.