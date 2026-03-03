Für die aktuell neu organisierte Sendung „Angriff auf Irans Regime. Wohin führt der neue Krieg?“ – ursprünglich sollte es um Integration gehen – ging auch die ARD in die Offensive. Nach den Massenprotesten vom Januar in Iran hatte der Historiker Michael Wolffsohn die „Tagesschau“ scharf kritisiert, dass sie mit keiner Silbe darüber berichtete. Nun sitzt Wolffsohn im Kölner Studio von „Hart aber fair“ zwischen dem sich weitgehend in Politphrasen ergehenden CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Mayer und der sowohl mitleidenden als auch klug abwägenden „Weltspiegel“-Journalistin Isabel Schayani, die familiäre Bindungen nach Iran hat. Ebenso wie die Journalistin und Social-Media-Beraterin Daniela Sepehri, die bestens informiert ist. Sehr nachdenklich und weniger nassforsch als sonst zeigt sich der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner, der sich dennoch einen kleinen Schlagabtausch mit Wolffsohn liefert.